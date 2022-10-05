Оружие, беженцы и газ — в ЕС выяснили уровень поддержки инициатив, связанных с Украиной

https://racurs.ua/n175450-orujie-bejency-i-gaz-v-es-vyyasnili-uroven-podderjki-iniciativ-svyazannyh-s-ukrainoy.html

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У ЄС більшість населення продовжує підтримувати ініціативи, пов’язані з Україною: постачання зброї Києву, допомога українським біженцям та відмова від російського газу.

60% жителів ЄС виступають за подальше постачання озброєнь в Україну. Найбільша підтримка, як завжди, у Польщі — 84%. У Німеччині цю ідею підтримують 60%, а найменша підтримка в Італії — 42%.

Але з березня ця підтримка поступово знижується, свідчать дані опитування Eupinions, оприлюднені Фондом Бертельсмана.

Італія у цьому сенсі єдина країна Євросоюзу, де найменше хочуть постачати Київ до зброї.

До речі, підтримка того, щоб їхня країна особисто посилала зброю Україні, нижча, ніж, якби це відбувалося від імені всього ЄС — 54%.

При цьому частка тих, хто підтримує постачання, з березня до червня знизилася. Найсильніше — у Франції, де вона впала одразу на 8%.

Неістотно — до 81%, тобто всього на 5% - впала загальноєвропейська підтримка українських біженців. У Франції спад склав 8%, у Нідерландах — 7%, а у Польщі — 6%.

Крім того, дві третини мешканців ЄС (66%) вважають, що Україну потрібно ухвалити до Євросоюзу, свідчать результати опитування, проведеного Фондом Бертельсмана.

Найбільше таку перспективу підтримують у Польщі — 84% респондентів, менше — у ФРН та Франції (60−61%).