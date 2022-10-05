В Украине сейчас проживает около 35 млн человек

https://racurs.ua/n175460-skolko-chelovek-projivaet-v-ukraine-rasskazali-demografy.html

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В Україні наразі проживають близько 34−35 млн людей.

Про це під час брифінгу щодо демографічної ситуації в Україні заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова, повідомляє агентство «Укрінформ».

Водночас вона зазначає, що це орієнтовна оцінка, оскільки ніяких статистичних даних щодо цього немає.

Лібанова наголошує, що депопуляція в Україні розпочалася у 1991 році, проте не має ніякого відношення до розпаду СРСР — це просто співпадіння.

Два роки ми трималися за рахунок величезного припливу мігрантів з колишнього СРСР, переважно з середньоазійських республік, бо там була складна ситуація. Коли вичерпався цей резерв, з 1994 року кількість населення в Україні щорічно скорочувалась, — зазначила вона.

Лібанова зазначає, що депупуляція — не лише українська, а й світова проблема. Зокрема, на її думку, через декілька років населення Китаю також почне скорочуватись.

Всі європейські країни втрачають своє населення, але вони компенсують його за рахунок міграції. При цьому вони не тільки компенсують населення кількісно. До них приїздять молоді люди, які і народжують більше, і вмирають менше. Тобто вони омолоджують вікову структуру населення, — пояснила вона.

Джерело: «Укрінформ»