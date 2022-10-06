Украина пересматривает свои запросы по военной помощи Запада перед наступлением зимы - Politico

https://racurs.ua/n175474-ukraina-peresmatrivaet-svoi-zaprosy-po-voennoy-pomoschi-zapada-pered-nastupleniem-zimy-politico.html

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Україна переглядає свої запити щодо військової допомоги Заходу перед настанням зими.

Видання Politico пише, що на чолі списку тепер стоять системи протиповітряної оборони через побоювання, що росія посилить ракетні удари по цивільних об'єктах, коли лінія фронту армії рф впаде.

Але в останній пакет допомоги такі кошти не включили, наголосивши на боєприпасах і наступальних озброєннях, констатує видання.

До листопада Київ має отримати дві американські зенітно-ракетні системи виробництва Raytheon, заявили представники міністерства оборони. Вони можуть збивати безпілотники, ракети та гелікоптери.

Йдеться про комплекси NASAMS. Але їх може не вистачити, повідомляє видання.

Є побоювання, що ці системи, а також ще шість, які мають бути замовлені та поставлені у майбутньому, не прибудуть достатньо швидко, щоб забезпечити Україні необхідне повітряне прикриття, — пише Politico.

Газета наводить думки експертів, згідно з якими завдання повністю прикрити таку велику країну, як Україна, від ракетних атак — навряд чи зараз здійсненне. Тим більше, що натівські союзники США відчувають дефіцит коштів ППО, який став очевидним після російського вторгнення в Україну.

Наприкінці вересня президент Володимир Зеленський в інтерв’ю CBS заявив, що Україна отримала від США згоду на передачу NASAMS, а не самі системи ППО. Таке уточнення зробив речник глави держави Сергій Никифоров.

25 вересня президент України Володимир Зеленський заявив про це в інтерв’ю CBS News заявив, що Україна отримала системи протиповітряної оборони NASAMS.