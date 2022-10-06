В Таиланде экс-полицейский застрелил в детском саду 34 человека, среди них 23 ребенка

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Ракурс

У дитячому садку в Таїланді колишній поліцейський застрелив 34 особи. Напад стався у провінції Нонгбуалампху.

Загинули щонайменше 23 дитини. Повідомляється, що злочинець міг бути у стані наркотичного сп’яніння, повідомляє Reuters із посиланням на представника місцевої поліції.

Нападнику вдалося втекти з місця злочину на білому пікапі. За іншою інформацією, після втечі він наклав на себе руки. Також повідомляється, що підозрюваний застрелив своїх дружин і дітей.

Таїландська газета Khaosod повідомляє, що ще 12 людей отримали поранення, вісім з них перебувають у тяжкому стані.

#กราดยิง#หนองบัวลำภู Gunman identified by police as 34-year-old Panya Kamrab. He reportedly fled the scene in a white Toyota pick-up truck pic.twitter.com/LWSATXgy4K — Pichayada P. (@PichayadaCNA) October 6, 2022

За даними ЗМІ, 34-річного убивцю нещодавно звільнили з поліції. Його мотиви невідомі.

Reuters пише, що подібні злочини нехарактерні для Таїланду через жорсткий контроль за зброєю в цій країні, але нагадує, що у лютому 2020 року солдат убив у торговельному центрі 26 людей.