У дитсадку Таїланду екс-поліцейський застрелив 34 особи, серед них 23 дитини

У дитячому садку в Таїланді колишній поліцейський застрелив 34 особи. Напад стався у провінції Нонгбуалампху.

Загинули щонайменше 23 дитини. Повідомляється, що злочинець міг бути у стані наркотичного сп’яніння, повідомляє Reuters із посиланням на представника місцевої поліції.

Нападнику вдалося втекти з місця злочину на білому пікапі. За іншою інформацією, після втечі він наклав на себе руки. Також повідомляється, що підозрюваний застрелив своїх дружин і дітей.

#กราดยิง#หนองบัวลำภู Gunman identified by police as 34-year-old Panya Kamrab. He reportedly fled the scene in a white Toyota pick-up truck pic.twitter.com/LWSATXgy4K