У дитсадку Таїланду екс-поліцейський застрелив 34 особи, серед них 23 дитини

https://racurs.ua/ua/n175481-u-tayilandi-eks-policeyskyy-zastrelyv-v-dytsadku-34-osoby-sered-nyh-23-dytyny-foto.html

Ракурс

У дитячому садку в Таїланді колишній поліцейський застрелив 34 особи. Напад стався у провінції Нонгбуалампху.

Загинули щонайменше 23 дитини. Повідомляється, що злочинець міг бути у стані наркотичного сп’яніння, повідомляє Reuters із посиланням на представника місцевої поліції.

Нападнику вдалося втекти з місця злочину на білому пікапі. За іншою інформацією, після втечі він наклав на себе руки. Також повідомляється, що підозрюваний застрелив своїх дружин і дітей.

#กราดยิง#หนองบัวลำภู Gunman identified by police as 34-year-old Panya Kamrab. He reportedly fled the scene in a white Toyota pick-up truck pic.twitter.com/LWSATXgy4K — Pichayada P. (@PichayadaCNA) October 6, 2022

Таїландська газета Khaosod повідомляє, що ще 12 людей отримали поранення, вісім з них перебувають у тяжкому стані.

За даними ЗМІ, 34-річного убивцю нещодавно звільнили з поліції. Його мотиви невідомі.

Reuters пише, що подібні злочини нехарактерні для Таїланду через жорсткий контроль за зброєю в цій країні, але нагадує, що у лютому 2020 року солдат убив у торговельному центрі 26 людей.

Нападнику вдалося втекти з місця злочину на білому пікапі. За іншою інформацією, після втечі він наклав на себе руки. Також повідомляється, що підозрюваний застрелив своїх дружин і дітей.