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Ракурс
Наслідки обстрілу в Кривому Розі. Фото: Сергій Лисак у Telegram

Обстріл Кривого Рогу — одна людина загинула, постраждалих вже 11 (ФОТО)

24 гру 2024, 18:18
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Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 11 поранених.


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Семеро з них перебувають у лікарні. Одна людина у важкому стані. Серед постраждалих — 16-річна дівчинка. Також з-під завалів криворізького будинку дістали ще одного чоловіка, але рятувальники нет змогли його врятувати. Під руїнами ще можуть бути люди. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Тим часом Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила у Facebook, що окрім житлового будинку обстріл пошкодив магазини й автомобілі. Правоохоронці розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Наслідки обстрілу в Кривому Розі. Фото: Сергій Лисак у Telegram

Наслідки обстрілу в Кривому Розі. Фото: Сергій Лисак у Telegram

Наслідки обстрілу в Кривому Розі. Фото: Сергій Лисак у Telegram

Наслідки обстрілу в Кривому Розі. Фото: Сергій Лисак у Telegram

Нагадаємо, напередодні Різдва, 24 грудня, російські окупанти влучили балістичним озброєнням у чотириповерховий будинок у Кривому Розі. У зруйновані будівлі було 32 квартири. Спочатку було відомо про шістьох поранених.

Джерело: Ракурс


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