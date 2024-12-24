Кількість постраждалих у Кривому Розі знову зросла. Фото: Сергій Лисак

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Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього російського ракетного удару зросла до 15 людей.

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З-під завалів будинку на місці ворожого ракетного удару деблоковано ще одну постраждалу людину. Кількість травмованих збільшилася до 15 осіб, у тому числі дитина. Ще одна людина загинула. Про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак 24 грудня повідомив у Telegram.

Госпіталізувати довелося 10 постраждалих. У важкому стані перебувають четверо осіб — жінки 72, 65 та 42 років, а також 78-річний чоловік. Лікарі роблять все можливе.

Також тривають аварійно-рятувальні роботи. На місці працює штаб надання допомоги населенню, також встановлено пункт обігріву.

Окрім Кривого Рогу, росіяни сьогодні обстрілювали Нікопольський район. Агресор атакував Нікопольщину 35 разів з артилерії та безпілотників. Внаслідок обстрілу постраждав 31-річний чоловік, який лікуватиметься амбулаторно. Ворожі удари пошкодили підприємство, санаторій, АЗС, чотири приватні будинки, три господарські споруди.

Нагадаємо, 24 грудня, російські окупанти влучили балістичним озброєнням у чотириповерховий будинок у Кривому Розі. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.