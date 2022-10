США впервые разворачивают ударную группу крупнейшего в мире авианосца Gerald Ford

Ударна група американського авіаносця USS Gerald R. Ford (CVN 78) розпочала своє перше розгортання разом із союзниками по НАТО в Атлантичному океані.

Пентагон повідомив, що до розгортання з першим у своєму класі авіаносцем залучені приблизно 9 тис. військовослужбовців з дев’яти країн, а також 20 кораблів та 60 літаків. Йдеться про участь військових і техніки США, Канади, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Іспанії та Швеції.

«Мілітарний» пише, що USS Gerald R. Ford (CVN-78) — головний авіаносець однойменного проекту, який має прийти на зміну авіаносцям типу Nimitz. Корабель названий на честь 38-го президента США Джеральда Р. Форда, який служив у ВМФ під час Другої світової війни на борту легкого авіаносця USS Monterey (CVL-26) на Тихоокеанському театрі військових дій.

Авіаносець, який почали будувати 11 серпня 2005 року, прийняли до складу ВМФ США 22 липня 2017 року.

Це найбільший авіаносець водомісткістю 98 тис. 500 тонн, довжиною 337 м. Він може нести 90 літальних апаратів.

Весною 2020 року авіаносець ВМФ США USS Gerald R. Ford (CVN 78) завершив тестування бойових систем під час тренувань в Атлантичному океані. У червні 2021 року, авіаносець випробували на підрив.

#Warship78 completes the 1st explosive event of Full Ship Shock Trials! The leadership and crew demonstrated #NavyReadiness fighting through the shock, proving our warship can «take a hit» and continue our mission on the cutting edge of #NavalAviation!@USNavy@NAVSEApic.twitter.com/dAmh70n509