Риск «ядерного армагедона» сейчас максимальный со времен Карибского кризиса — Байден

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Світ уперше з часів Карибської кризи 1962 року зіткнувся із загрозою застосування ядерної зброї, вважає президент США Джо Байден.

Про це він заявив на благодійному заході Демократичної партії США.

Виступаючи на заході зі збору коштів, організованому членами Демпартії США, Байден сказав, що досить добре знає російського президента путіна, щоб стверджувати, що той «не жартував, коли говорив про використання тактичної ядерної зброї, біологічної чи хімічної зброї».

Ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Кеннеді та кубинського ракетної кризи, — цитує AP Байдена

Він припустив, що загроза з боку путіна є реальною, оскільки «його збройні сили, можна сказати, значно відстають».

Офіційні особи США протягом кількох місяців попереджали про ризик використання зброї масового знищення в Україні, оскільки росія зіткнулася з низкою стратегічних невдач на полі бою, проте слова Байдена стали найрізкішими з коли-небудь вимовлених владою США на цю тему.

Раніше цього тижня офіційні особи США заявляли, що не бачать жодних змін у ядерних силах росії, які б вимагали зміни стану бойової готовності ядерних сил США, нагадує агентство.

4 жовтня представник Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що у Вашингтоні поки що не бачать ознак підготовки росією ядерного удару.

Ми дуже серйозно ставимося до питання ядерних озброєнь та брязкання ядерною зброєю, — сказала вона. — Але при цьому я хочу зазначити, що ми поки що не бачили причин переглядати нашу стратегічну ядерну позицію, оскільки у нас немає жодних вказівок на те, що росія, напевно, готується застосувати ядерну зброю.

Нагадаємо, що 13-денне протистояння в 1962 році, що почалося після виявлення США секретного розміщення Радянським Союзом ядерної зброї на Кубі, розглядається експертами як найближчий момент до ядерної війни, що коли-небудь настав у світі.

Криза за часів адміністрації президента Джона Кеннеді привернула увагу до контролю над озброєннями з обох боків залізної завіси.

Президент рф володимир путін неодноразово виступав із погрозами застосування ядерної зброї, зокрема після початку війни в Україні. Востаннє подібні погрози пролунали у його промові 21 вересня, коли путін оголосив про мобілізацію московитів. Він заявив, що рф готова використати «всі наявні засоби при загрозі територіальної цілісності нашої країни для захисту нашого народу».