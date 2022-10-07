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WSJ пишет, что Украина хочет использовать дальнобойные ракеты для ударов по базам дронов в Крыму - ракеты ATACMS
Украина хочет использовать ракеты ATACMS для ударов по базам дронов в Крыму — WSJhttps://racurs.ua/n175514-ukraina-hochet-ispolzovat-rakety-atacms-dlya-udarov-po-bazam-dronov-v-krymu-wsj.htmlРакурс
У Конгресі США не поспішають із передачею Україні ракет ATACMS з далеким радіусом дії, вважаючи, що на даному етапі війни потреби України закривають Himars.
The Wall Street Journal пише, що в Україні мають намір використовувати ракети ATACMS для ударів по базах дронів у Криму.
Ми знаємо, звідки прилітають дрони. Ми просто не можемо до них дістатись, — заявила депутат Олександра Устинова.
У США, навпаки, побоюються, що удари по Криму призведуть до ескалації, в тому числі ядерної.
Окрім побоювань ударів по Криму, США турбують також виснаження запасів ATACMS у США. У Пентагоні відмовилися коментувати журналістам точну кількість цих ракет.
Раніше ЗМІ писали, що Україна пропонує адміністрації Джо Байдена узгоджувати потенційні цілі, якщо ЗСУ отримають ракетні комплекси ATACMS.
До анексії Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей в адміністрації Байдена вважали, що систем HIMARS буде достатньо.
Україні не передають далекобійні ракети ATACMS, тому що поки ЗСУ успішно виконують завдання за допомогою озброєння меншої дальності, заявляв міністр оборони США Ллойд Остін.
Ракетні системи ATACMS — це ракети класу «земля-земля», які можуть уражати цілі на сотні кілометрів та запускатися з реактивних систем М142/M270, які вже стоять на озброєнні України.
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