Дивизион российской ПВО на территории Евпатории. Фото: «АТЕШ»

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Дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-400 виявили в районі Євпаторії.

Євпаторійський дивізіон — одна з двох позицій С-400 в окупованому Криму, що прикривають західний напрямок півострова. Саме тут із 2018 року постійно чергують пускові установки «Тріумф», які мають перекривати повітряний коридор для ударних українських безпілотників. Про це рух опору «АТЕШ» 6 липня повідомив у Telegram.

Ці позиції є пріоритетною метою знищення. У вересні 2023 року Євпаторія вже горіла — український удар вразив одну із батарей. Окупанти відремонтували та продовжують нести чергування, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військові кримських підрозділів ППО самі виходять на зв’язок із «АТЕШ» і скаржаться на умови служби. Також вони розповідають, що відбувається всередині підрозділів.

Усю зібрану інформацію рух опору оперативно передав Силам оборони України.

Нагадаємо, у червні партизани провели успішні диверсії в Бєлгородській області Росії. Три послідовні диверсії були здійснені на вежах зв’язку в районі Біленихіно, Шахове та Плоти. На кожному об'єкті знищено дороге телекомунікаційне обладнання, задіяне одночасно у системах зв’язку та протиповітряної оборони.