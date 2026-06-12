Партизани послабили російську ППО на Московському напрямку. Фото:

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Партизани провели дві успішні диверсії в Бєлгородській області Росії.

Три послідовні диверсії були здійснені на вежах зв’язку в районі Біленихіно, Шахове та Плоти. На кожному об'єкті агентура знищила дороге телекомунікаційне обладнання, задіяне одночасно у системах зв’язку та протиповітряної оборони. Про це рух опору «АТЕШ» 12 червня повідомив у Telegram.

Зазначається, що знищені вузли забезпечували передачу даних про повітряну обстановку в нижньому секторі. Без них ППО в районі перестала своєчасно отримувати інформацію про безпілотники, а швидкість виявлення погроз різко впала.

Відповідний подарунок до Дня Росії. Поки Путін вимовляє пусті промови, наші диверсії вже підготували додатковий повітряний коридор до Москви. Кожен вибитий вузол безпосередньо конвертується у знищену інфраструктуру ворога, — наголосили в «АТЕШ».

Нагадаємо, у квітні українська агентура провела одночасно дві диверсії на залізничній ділянці між Старим Осколом та Уразовим в Бєлгородській області РФ. Вони знищили дві релейні шафи, які були ключовими вузлами управління рухом поїздів на цьому напрямку. Удар прийшовся по найважливішій артерії постачання окупантів, бо цією залізницею йшла доставка боєприпасів, техніки та провізії для 138-ї окремої мотострілецької бригади та 45-го інженерно-саперного полку ЗС Росії.