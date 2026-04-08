Партизани влаштували подвійну диверсію на залізниці в Бєлгородській області РФ

Подвійна диверсія на залізниці. Фото: АТЕШ

Партизани зірвали постачання окупантам залізницею на Куп’янському напрямку.

Українська агентура провела одночасно дві диверсії на залізничній ділянці між Старим Осколом та Уразовим в Бєлгородській області РФ. Вони знищили дві релейні шафи, які були ключовими вузлами управління рухом поїздів на цьому напрямку. Про це рух опору «АТЕШ» 8 квітня повідомив у Telegram.

Зазначається, що удар прийшовся по найважливішій артерії постачання окупантів, бо цією залізницею йшла доставка боєприпасів, техніки та провізії для 138-ї окремої мотострілецької бригади та 45-го інженерно-саперного полку ЗС Росії. Обидва підрозділи критично потребували поповнення.

Після знищення релейних шаф рух на ділянці було паралізовано. Ця диверсія викликала системний збій в управлінні і знизила пропускну спроможність маршруту. Ешелони із постачанням застрягли, а графіки були зірвані.

В результаті дані підрозділи зазнали значних втрат в особовому складі та техніці — прямий наслідок того, що постачання було перерізано в даний момент, — зазначили в «АТЕШ».

Нагадаємо, 18 березня в окупованому Криму українські партизани знищили локомотив на залізничній станції поблизу Сімферополя. Цю ділянку залізниці росіяни використовують для постачання своїх підрозділів на Запорізькому напрямку.