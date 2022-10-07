Україна хоче використовувати ракети ATACMS для ударів по базах дронів у Криму - WSJ

https://racurs.ua/ua/n175514-ukrayina-hoche-vykorystovuvaty-rakety-atacms-dlya-udariv-po-bazah-droniv-u-krymu-wsj.html

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У Конгресі США не поспішають із передачею Україні ракет ATACMS з далеким радіусом дії, вважаючи, що на даному етапі війни потреби України закривають Himars.

The Wall Street Journal пише, що в Україні мають намір використовувати ракети ATACMS для ударів по базах дронів у Криму.

Ми знаємо, звідки прилітають дрони. Ми просто не можемо до них дістатись, — заявила депутат Олександра Устинова.

У США, навпаки, побоюються, що удари по Криму призведуть до ескалації, в тому числі ядерної.

Окрім побоювань ударів по Криму, США турбують також виснаження запасів ATACMS у США. У Пентагоні відмовилися коментувати журналістам точну кількість цих ракет.