У Миколаєві критична ситуація з водопостачанням

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У Миколаєві склалася критична ситуація з водопостачанням.

Ситуація з водою у Миколаєві є критичною. 6 жовтня місто знову повністю залишилося без водопостачання. Солона вода руйнує труби, у тому числі великого діаметра, плюс обстріли погіршують ситуацію, ракети влучають у водопровідну систему. Сьогодні маємо ситуацію, коли понад 50% води витікає в землю через постійні пориви й аварії в мережі, — повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Мер зазначив, що знизити тариф для миколаївців, попри неякісну воду в кранах, наразі неможливо, адже КП «Миколаївводоканал» збиткове, і щомісяця з бюджету міста йому виділяють 25 млн грн.

В нас є випадки, коли ракети влучають, наприклад, на перетині вулиць Нікольська-Садова, біля Манганарівського скверу, його ще називають «Серцем міста». Туди ракета влетіла в трубу, і вона в тому місці порвалася. Але цей гідроудар зруйнував також трубу ще далі й далі. І коли її ремонтують, 30 м цієї труби замінили, вмикаємо тиск і бачимо, що далі ще в іншому місці вона рветься, — розповів Олександр Сєнкевич у стрімі на ТРК «Март».

Через масштаби аварій на водогоні миколаївські комунальні служби не встигають швидко ліквідувати наслідки обстрілів та ремонтувати труби. Зокрема, на вулиці Нікольській бригади працювали над відновленням протягом п’яти діб. Тому міська рада залучила до робіт ще шість підрядних компаній.

6 жовтня відключили водопостачання у всьому місті, оскільки в кожному районі є масштабні витоки води. Через них більше води витікає в землю чи на асфальт, ніж поставляється у домівки.

Я скажу жахливу цифру: в нас зараз понад 50% води витрачається. Тобто сьогодні ми постачаємо вам 50%, а інші 50% тече через прориви, — повідомив міський голова.

За словами Олександра Сєнкевича, велику кількість труб необхідно буде замінити, тому місто залучатиме гроші з державного бюджету.

Останній тиждень у квартирах миколаївців вона з’являлася лише по кілька годин на добу через тривалі ремонтні роботи після влучання 27 вересня ракетами у міський водогін.