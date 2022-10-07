Кожний другий танк ЗСУ трофейний — британська розвідка

https://racurs.ua/ua/n175512-kojnyy-drugyy-tank-zsu-trofeynyy-brytanska-rozvidka.html

Ракурс

Трофейна російська техніка зараз становить значну частку військової техніки України.

Розвідка великої Британії стверджує, що, імовірно, ЗСУ захопили щонайменше 440 російських бойових танків і приблизно 650 інших броньованих машин після 24 лютого.

Понад половини українського танкового парку — потенційно саме трофейна техніка, — написали розвідники у щоденному звіті Міноборони Великої Британії 7 жовтня.

Британці вважають: те, що російські екіпажі не змогли знищити неушкоджену техніку перед відходом або здачею, свідчить про низький рівень підготовки та низький рівень бойової дисципліни.

Оскільки російські формування перебувають під сильним напруженням у кількох секторах і деморалізовані, то росія, швидше за все, продовжуватиме втрачати важке озброєння.