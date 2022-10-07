Британская разведка утверждает, что каждый второй танк ВСУ потенциально трофейный

Каждый второй танк ВСУ трофейный — британская разведкаhttps://racurs.ua/n175512-kajdyy-vtoroy-tank-vsu-trofeynyy-britanskaya-razvedka.htmlРакурс
Трофейна російська техніка зараз становить значну частку військової техніки України.
Розвідка великої Британії стверджує, що, імовірно, ЗСУ захопили щонайменше 440 російських бойових танків і приблизно 650 інших броньованих машин після 24 лютого.
Понад половини українського танкового парку — потенційно саме трофейна техніка, — написали розвідники у щоденному звіті Міноборони Великої Британії 7 жовтня.
Британці вважають: те, що російські екіпажі не змогли знищити неушкоджену техніку перед відходом або здачею, свідчить про низький рівень підготовки та низький рівень бойової дисципліни.
Оскільки російські формування перебувають під сильним напруженням у кількох секторах і деморалізовані, то росія, швидше за все, продовжуватиме втрачати важке озброєння.