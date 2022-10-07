Иранские дроны-камикадзе не повлияют на ход войны в Украине, россия запускает их для террора - ISW

https://racurs.ua/n175511-iranskie-drony-kamikadze-ne-povliyaut-na-hod-voyny-v-ukraine-rossiya-zapuskaet-ih-dlya-terrora.html

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Іранські дрони-камікадзе не зможуть вплинути на хід війни в Україні. Росіяни використовують їх винятково для терору.

Окупанти не направляють безпілотники на асиметричні вузли поблизу поля бою, але використовували багато Shahed-136 проти цивільних цілей у тилових районах.

Використання Росією безпілотників іранського виробництва не матиме такого ефекту, як це сталося з системою HIMARS для України, вважають в Інституті вивчення війни (ISW)

Відтак аналітики стверджують, що іранські дрони не допоможуть рф переламати хід війни.

Російська армія, схоже, не намагається асиметрично концентрувати удари цих дронів на вузлових пунктах поблизу фронту. Вони запустили багато дронів по цивільних цілях в тилу, ймовірно, сподіваючись шляхом терору досягти нелінійного ефекту. Але ці дії успіху не приносять, — зазначають експерти ISW.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що загалом російські війська застосували проти України 86 іранських безпілотників Shahed-136, 60% з яких було знищено.

У ніч проти 7 жовтня росіяни запустили значну кількість «Шахедів» по Миколаєву та Запоріжжю. Уранці 6 жовтня вони вперше били ними по Білій Церкві.

6 жовтня з 15.00 по 20.00 год на півдні України підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил знищили п’ять безпілотників окупантів: