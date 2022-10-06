Як ти розважаєшся? Палю моск*лів - Командир розповів про танкові бої на Харківщині

https://racurs.ua/ua/n175486-yak-ty-rozvajaieshsya-palu-mosk-liv-komandyr-rozpoviv-pro-tankovi-boyi-na-harkivschyni-video.html

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Проект «Український свідок» показав роботу Героя України, заступника командира танкового батальйону Збройних сил України Сергія Пономаренка.

Його підрозділ наразі воює на Харківщині та вже встиг знищити не менше 15 танків росіян. При цьому підрозділ втратив лише три одиниці техніки.

Пономаренко розповів, як відбувається підготовка до бойового виїзду і показує роботу підрозділу.

Це унікальні кадри, які ви навряд чи побачите деінде. Також шляхом до позиції знімальна група «Українського Свідка» побувала на Салтівці, яку росіяни обстрілюють з самого початку повномасштабного вторгнення, — йдеться у відео.

Після виконання бойового завдання Пономаренко разом зі знімальною групою потрапили під обстріл.