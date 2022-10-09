17 человек погибли в Запорожье в результате российских обстрелов (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n175574-17-chelovek-pogibli-v-zaporoje-v-rezultate-rossiyskih-obstrelov-foto-video.htmlРакурс
У Запоріжжі 17 людей загинули та близько 40 отримали поранення в результаті здійснених рашистами в ніч на сьогодні, 9 жовтня, обстрілів міста.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.
За його словами, що постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста.
За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновано та близько 40 — постраждало, — зазначив Куртєв.
Він додав, що комунальні служби вже отримали від рятувальників дозвіл на ліквідацію наслідків прильотів.
Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у своєму Telegram-каналі раніше сьогодні повідомляв, що внаслідок ворожої ракетної атаки у місті зруйновано багатоповерхівку, є постраждалі.
Місто Запоріжжя стало об'єктом масованого терору з боку окупанта, — наголошує Старух.