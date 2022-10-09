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Ракурс
Последствия российских обстрелов Запорожья, фото: Александр Старух

17 человек погибли в Запорожье в результате российских обстрелов (ФОТО, ВИДЕО)

9 окт 2022, 08:29
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У Запоріжжі 17 людей загинули та близько 40 отримали поранення в результаті здійснених рашистами в ніч на сьогодні, 9 жовтня, обстрілів міста.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

За його словами, що постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста.

За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновано та близько 40 — постраждало, — зазначив Куртєв.

Він додав, що комунальні служби вже отримали від рятувальників дозвіл на ліквідацію наслідків прильотів.

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у своєму Telegram-каналі раніше сьогодні повідомляв, що внаслідок ворожої ракетної атаки у місті зруйновано багатоповерхівку, є постраждалі.

Місто Запоріжжя стало об'єктом масованого терору з боку окупанта, — наголошує Старух.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, фото: Олександр Старух

Источник: Ракурс


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