владимир путин приказал фсб защищать Крымский мост. Фото:

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Захищати незаконно збудований Кримський міст, де 8 жовтня сталися руйнування внаслідок вибуху, російський диктатор володимир путін доручив федеральній службі безпеки рф.

Президент рф підписав указ про посилення заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, Кримського мосту і магістрального газопроводу краснодарський край — Крим. Про це повідомило «Інтерфакс» із посиланням на прес-службу кремля.

А так званий глава уряду Криму сергій аксьонов заявив, що на окупованому півострові до 23 жовтня продовжено «високий рівень терористичної небезпеки». Це стосується міських округів Армянськ, Джанкой, Красноперекоп Джанкойського та Красноперекопського районів.

А РІА «Новости» пише, влада краснодарського краю рф просить мешканців регіону найближчим часом утриматися від поїздок до окупованого Криму. А в прилеглому до Кримського мосту темрюкському районі запровадили «жовтий» рівень терористичної небезпеки.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту пролунав потужний вибух, після цього залізничну колію, яка прокладена через міст, охопила масштабна пожежа — загорілися цистерни з паливом. Також вибух призвів до обвалення двох прольотів автомобільного полотна гілки.

В Офісі президента України припустили, що вибух на мосту — результат конфлікту між російською фсб та міноборони рф.

Джерела: «Інтерфакс», РІА «Новости»