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Более 470 детей в Украине стали жертвами российского вторжения, фото: Офис генпрокурора
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В Україні вже 471 дитина загинула в результаті масштабного російського вторгнення, ще понад 798 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Про це сьогодні, 9 жовтня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 405;
- Харківській області — 252;
- Київській області — 116;
- Миколаївській області — 75;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 64;
- Запорізькій області — 62;
- Херсонській області — 57;
- Дніпропетровській області — 30.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- 6−7 жовтня внаслідок обстрілу окупантами міста Запоріжжя отримали поранення двоє дітей віком чотири та дев’ять років;
- в ніч на 9 жовтня внаслідок влаштованого рашистами масованого ракетного обстрілу об'єктів житлової інфраструктури міста Запоріжжя поранено шістьох дітей.
Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2 тис. 608 закладів освіти, з них 313 зруйновано повністю.
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