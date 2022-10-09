Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Более 470 детей в Украине стали жертвами российского вторжения, фото: Офис генпрокурора

Шесть детей ранены в результате ночных обстрелов Запорожья — Офис генпрокурора

9 окт 2022, 10:29
999

В Україні вже 471 дитина загинула в результаті масштабного російського вторгнення, ще понад 798 отримали поранення різного ступеню тяжкості.





Про це сьогодні, 9 жовтня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 405;
  • Харківській області — 252;
  • Київській області — 116;
  • Миколаївській області — 75;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 64;
  • Запорізькій області — 62;
  • Херсонській області — 57;
  • Дніпропетровській області — 30.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

  • 6−7 жовтня внаслідок обстрілу окупантами міста Запоріжжя отримали поранення двоє дітей віком чотири та дев’ять років;
  • в ніч на 9 жовтня внаслідок влаштованого рашистами масованого ракетного обстрілу об'єктів житлової інфраструктури міста Запоріжжя поранено шістьох дітей.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2 тис. 608 закладів освіти, з них 313 зруйновано повністю.

Понад 470 дітей в Україні стали жертвами російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров