Более 470 детей в Украине стали жертвами российского вторжения, фото: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n175577-shest-detey-raneny-v-rezultate-nochnyh-obstrelov-zaporojya-ofis-genprokurora.html

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В Україні вже 471 дитина загинула в результаті масштабного російського вторгнення, ще понад 798 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це сьогодні, 9 жовтня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 405;

Харківській області — 252;

Київській області — 116;

Миколаївській області — 75;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 64;

Запорізькій області — 62;

Херсонській області — 57;

Дніпропетровській області — 30.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

6−7 жовтня внаслідок обстрілу окупантами міста Запоріжжя отримали поранення двоє дітей віком чотири та дев’ять років;

в ніч на 9 жовтня внаслідок влаштованого рашистами масованого ракетного обстрілу об'єктів житлової інфраструктури міста Запоріжжя поранено шістьох дітей.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2 тис. 608 закладів освіти, з них 313 зруйновано повністю.