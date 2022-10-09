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Понад 470 дітей в Україні стали жертвами російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора
Шістьох дітей поранено в результаті нічного обстрілу Запоріжжя — Офіс генпрокурораhttps://racurs.ua/ua/n175577-shistoh-ditey-poraneno-v-rezultati-nichnogo-obstrilu-zaporijjya-ofis-genprokurora.htmlРакурс
В Україні вже 471 дитина загинула в результаті масштабного російського вторгнення, ще понад 798 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Про це сьогодні, 9 жовтня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 405;
- Харківській області — 252;
- Київській області — 116;
- Миколаївській області — 75;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 64;
- Запорізькій області — 62;
- Херсонській області — 57;
- Дніпропетровській області — 30.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- 6−7 жовтня внаслідок обстрілу окупантами міста Запоріжжя отримали поранення двоє дітей віком чотири та дев’ять років;
- в ніч на 9 жовтня внаслідок влаштованого рашистами масованого ракетного обстрілу об'єктів житлової інфраструктури міста Запоріжжя поранено шістьох дітей.
Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2 тис. 608 закладів освіти, з них 313 зруйновано повністю.
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