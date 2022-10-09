Российские пранкеры пытались выдать себя за премьер-министра Украины, фото: ГУР

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Російські спецслужби за допомогою технології deepfake, котра дозволяє на відео змінювати зовнішній вигляд людей, намагалися влаштувати провокацію проти Халюка Байрактара — генерального директора компанії Baykar Defence, яка виробляє відомі безпілотники «Байрактар».

Рашисти створили фейкове відеозображення українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, від імені якого намагалися провести розмову за допомогою відеозв’язку. Проте їхню провокацію було зірвано. Про це сьогодні, 9 жовтня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Замість очікуваної розмови з паном Халюком, росіянам «пощастило» поспілкуватися з не менш фейковим «секретарем компанії Baykar». Відтак, і відповідати на питання: «а що ж сталося сьогодні з кримським мостом?», — зазначають у ГУР.

У розвідувальному відомстві відзначають низький рівень підготовки російських оперативників, які кількаразово викрили себе під час розмови — зокрема через незнання правильної вимови сталого вислову «бабине літо», яке вони вимовляли як російське «бабьє лєто».

Метою цієї акції була спроба дискредитація співробітництва між Україною та Туреччиною. У кінці розмови російським оперативникам було повідомлено, що їх викрито, і вони будуть притягнуті до відповідальності, — зазначають у ГУР.

Відео розмови зі «Шмигалем» опубліковане на сторінці ГУР в соціальній мережі Фейсбук.