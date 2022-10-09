Россияне ищут за границей снаряды, мины и ракеты для РСЗО

https://racurs.ua/n175596-rossiyane-ischut-za-granicey-snaryady-miny-i-rakety-dlya-rszo.html

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Керівництво російської федерації шукає додаткові ресурси для ведення війни в Україні. На цей час ведуться переговори з третіми країнами щодо закупівель артилерійських снарядів, мінометних мін та складників до реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Іншим джерелом поставок залишаються військові склади та арсенали республіки білорусь. У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 9 жовтня повідомляється, що найближчим часом сплановано переміщення на територію росії ще 13 ешелонів з боєприпасами та матеріально-технічними засобами.

Крім того, Генштаб повідомив, що для ударів по Запоріжжю упродовж доби ворог використав 20 крилатих, авіаційних та зенітних керованих ракет.

Крім того, армія рф продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed -136. Один з них було знищено силами та засобами ППО в акваторії Чорного моря.