песков избежал ответа на вопрос, подпадает ли взрыв на Крымском мосту под ядерную доктрину рф

https://racurs.ua/n175604-peskov-izbejal-otveta-na-vopros-podpadaet-li-vzryv-na-krymskom-mostu-pod-yadernuu-doktrinu-rf.html

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Офіційний представник Кремля дмитро пєсков назвав «зовсім невірним формулюванням питання» міркування про те, чи вибух і пожежа на Кримському мосту підпадають під можливості залучення ядерної доктрини рф.

пєсков у такий спосіб увечері 9 жовтня прокоментував пропагандистському «РИА Новости» позицію Кремля щодо удару по переправі, яка сполучає рф з окупованим нею українським півостровом Крим. Речник Кремля відповів, чи означають слова путіна про те, що теракт на Кримському мосту був спрямований на руйнування критично важливої громадянської інфраструктури рф, можливість залучення Москвою ядерного потенціалу і чи це підпадає під дію ядерної доктрини.

Крім того, речник путіна заявив пропагандистам, що у графіку Путіна у понеділок немає двосторонніх зустрічей із членами російського Радбезу, включаючи міністра оборони росії шойгу. Раніше ЗМІ повідомляли, що путін скликає на понеділок, 10 жовтня Радбез рф.

Увечері 9 жовтня Кремль нарешті відреагував на події в Криму. Глава Слідчого комітету рф бастрикін доповів путіну, що вибух на Кримському мості готували українські спецслужби.

Справу про вибух в росії відкрили за статтею «тероризм». путін на зустрічі заявив:

Сумнів немає, це теракт, спрямований на руйнування критично важливої ​​громадянської інфраструктури російської федерації. І автори, виконавці, замовники — спецслужби України.

Бастрикін додав, що у підготовці цього теракту брали участь громадяни росії та інших держав.