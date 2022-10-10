Боец ВСУ уничтожил российскую крылатую ракету из ПЗРК. Фото:

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Українські військові навчилися збивати російські крилаті ракети навіть із ПЗРК.

Так, на одному з напрямків боєць Збройних сил України ліквідував російську крилату ракету із переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла». Про це журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram.

Як відомо, «Ігла» — радянський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження низько летючих вертольотів і літаків супротивника. Комплекс було прийнято на озброєння 1983 року. Цей ПЗРК перебуває на озброєнні армії України. З 24 лютого 2022 року українські військові успішно застосовували цей комплекс проти російських літаків, гелікоптерів та безпілотників.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 14.00 10 жовтня російська федерація використала 84 крилатих ракети, 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 — іранські «Шахід-136». Було знищено 56 цілей — 43 крилатих ракети та 13 БПЛА (з них 10 типу «камікадзе»).

Нагадаємо, вранці 10 жовтня російський диктатор володимир путін наказав атакувати мирні міста України з усіх напрямків ракетами різних типів. Зокрема, з Каспійського регіону з 11 літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 та Ту-160 були запущені ракети Х-101 та Х-555ю, А з російських кораблів у Чорному морі ворог запустив крилаті ракети «Калібр».

Крім того, з різних напрямків були випущені ракети з ОТРК «Іскандер». Також ворог застосував ракети зенітних ракетних комплексів С-300 та РЗСВ «Торнадо-С».