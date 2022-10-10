Второй день подряд россияне потеряли бомбардировщик на своей территории

https://racurs.ua/n175626-vtoroy-den-podryad-rossiyane-poteryali-bombardirovschik-na-svoey-territorii.html

Ракурс

У росії в районі хутора Рогалик Міллеровського району Ростовської області розбився штурмовик Су-25 (Грач), який злетів на бойовий виліт, повідомляють ЗМІ.

Російський пілот, на щастя, загинув. Літак вилетів з аеродрому військової частини № 75391.

Інцидент стався поблизу кордону з Україною, причини падіння з’ясовуються.

У неділю, 9 жовтня, під час тренувального польоту також впав російський Су-24. Це сталося неподалік хутора Сибірки Ростовської області рф, але екіпаж встиг катапультуватися. Російські ЗМІ стверджували, що причиною падіння літака була технічна несправність, а озброєння на борту не було.