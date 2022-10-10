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Ракурс
Другий день поспіль росіяни втрачають Су-25 на своїй території

Другий день поспіль росіяни втратили бомбардувальник на своїй території

10 жов 2022, 17:16
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У росії в районі хутора Рогалик Міллеровського району Ростовської області розбився штурмовик Су-25 (Грач), який злетів на бойовий виліт, повідомляють ЗМІ.





Російський пілот, на щастя, загинув. Літак вилетів з аеродрому військової частини № 75391.

Інцидент стався поблизу кордону з Україною, причини падіння з’ясовуються.

У неділю, 9 жовтня, під час тренувального польоту також впав російський Су-24. Це сталося неподалік хутора Сибірки Ростовської області рф, але екіпаж встиг катапультуватися. Російські ЗМІ стверджували, що причиною падіння літака була технічна несправність, а озброєння на борту не було.

Джерело: Ракурс


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