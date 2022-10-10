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У Бурштинську теплоелектростанцію влучили чотири ракети рф
У Бурштинську теплоелектростанцію влучили чотири ракети рфhttps://racurs.ua/ua/n175625-u-burshtynsku-teploelektrostanciu-vluchyly-chotyry-rakety-rf.htmlРакурс
Під час ранкового обстрілу у Бурштинську теплоелектростанцію влучили чотири ракети.
За словами голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук, постраждалих немає.
Пожежа на станції ліквідована. Онищук додала, що сили ППО збили одну ракету в області.
Бурштинська теплова електростанція розташована біля міста Бурштин (Івано-Франківська область) на перетині ліній електропередач, що з'єднують Україну з Угорщиною, Румунією, Словаччиною.
Станом на 16.00 унаслідок ракетних обстрілів українських міст загинули 11 людей, ще 89 — отримали поранення, повідомили в ОП. За даними Нацполіції, серед загиблих — начальник відділу департаменту Кіберполіції Юрій Заскока.
Понад сто об'єктів пошкоджено в 12 областях. В деяких регіонах тимчасові перебої з електро та водопостачанням.
В Офісі президента просять українців сьогодні, за можливості, обмежити використання електроенергії у період з 17.00 до 22.00. Це допоможе пройти навантаження електромереж.
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