Неподалік кордону з Україною впав російський фронтовий бомбардувальник Су-24М

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Ракурс

У Ростовській області впав військовий літак Су-24 Повітряно-космічних сил росії. Російський бомбардувальник зазнав значних пошкоджень.

Фронтовий бомбардувальник рф впав приблизно об 11.00 у Морозівському районі, що за 100 км до кордону з Україною поблизу Луганської області. Повітряне судно впало в районі хутора Сибірки.

Літак не ніс озброєнь і призначався для навчальних польотів. Пілоти встигли катапультуватися, тому ніхто не постраждав, — йдеться у повідомлені ЗМІ рф.

Через падіння стався спалах трави. На оприлюдненій фотографії видно, що літак зазнав значних пошкоджень.

Радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник Су-24М знаходиться на озброєнні низки країн. Він призначений для завдавання прицільних ракетно-бомбових ударів по наземних та надводних цілях при будь-яких погодних та часових умовах.

Перший серійний літак Су-24М випустили на Новосибірському авіазаводі влітку 1979 року, акт про прийняття машини на озброєння був підписаний у 1983 році.

Подібні авіаінциденти не рідкість для росії, наприклад, у 2021 році 27 серпня у Пермі впав фронтовий бомбардувальник Су-24М. Тоді льотчикам вдалось катапультуватися.

Росіяни втратили значну кількість Су-24М і під час війни проти України. 9 серпня в окупованому Криму на російській військовій авіабазі «Саки» в Новофедорівці було знищено щонайменше п’ять Су-24.