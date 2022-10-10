СБУ объявила в розыск экс-президента ф медведева

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Ракурс

Служба безпеки України (СБУ) оголосила в розшук екс-президента росії дмитра мєеведєва за статтею про ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) КК України.

Картка розшуку з’явилася в базі осіб, що розшукуються, на сайті МВС України. Запобіжний захід — утримання під вартою.

10 жовтня медведєв пригрозив Україні новими масованими ударами.

Перший епізод зіграно. Будуть і інші, — написав екс-президент рф у своєму Telegram-каналі.

Заступник голови Ради безпеки рф не вперше написав сьогодні, що «українська держава в нинішній конфігурації з нацистським політичним режимом становитиме постійну, пряму та явну загрозу росії», тому цілями влади має стати не лише захист населення та охорона кордонів, а й «повноцінний демонтаж політичного режиму України».