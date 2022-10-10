Залужный опубликовал схему-план российских ударов по Украине 10 октября

https://racurs.ua/n175637-zalujnyy-opublikoval-shemu-plan-rossiyskih-udarov-po-ukraine-10-oktyabrya.html

Ракурс

Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, опублікував у своїх соцмережах схему завдання росією ракетно-авіаційних та ракетних ударів по території України.

Генерал Залужний уточнив, що публікує ситуацію станом 10 жовтня на 10.20−11.00.

Він підтвердив, що ворог застосував крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу Shahed-136.

Залужний нагадав, що сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних сил, Сухопутних військ ЗСУ та зенітні розрахунки знищили більшість ракет і боєприпасів.

В умовах такої інтенсивності завдання ударів одночасно з усіх напрямків вони продемонстрували професійність і відданість справі. Ми змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке до того ж маємо в недостатній кількості, — повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Він також висловив співчуття родинам загиблих цивільних та військових — жертв російського тероризму.

Станом на 20.30 внаслідокобстрілу в 12 областях та Києві загинули 14 людей, травмувалися — 97, повідомили в Офісі президента.

Всього пошкоджено 118 об'єктів по Україні, частково порушено електропостачання у 15 регіонах.