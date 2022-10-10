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Ракурс
Залужный опубликовал схему-план российских ударов по Украине 10 октября

Залужный опубликовал схему-план российских ударов по Украине 10 октября

10 окт 2022, 20:56
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Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, опублікував у своїх соцмережах схему завдання росією ракетно-авіаційних та ракетних ударів по території України.





Генерал Залужний уточнив, що публікує ситуацію станом 10 жовтня на 10.20−11.00.

Він підтвердив, що ворог застосував крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу Shahed-136.

Залужний опублікував схему-план російських ударів по Україні

Залужний нагадав, що сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних сил, Сухопутних військ ЗСУ та зенітні розрахунки знищили більшість ракет і боєприпасів.

В умовах такої інтенсивності завдання ударів одночасно з усіх напрямків вони продемонстрували професійність і відданість справі. Ми змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке до того ж маємо в недостатній кількості, — повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Він також висловив співчуття родинам загиблих цивільних та військових — жертв російського тероризму.

Станом на 20.30 внаслідокобстрілу в 12 областях та Києві загинули 14 людей, травмувалися — 97, повідомили в Офісі президента.

Всього пошкоджено 118 об'єктів по Україні, частково порушено електропостачання у 15 регіонах.

Источник: Ракурс


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