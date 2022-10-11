На рассвете ПВО сбила три дрона-камикадзе над Одесщиной - ОК «Юг»

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Українські сили ППО на світанку збили три дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, якими армія росії атакувала Одеську область. Також вдалося приземлити п’ять безпілотників над Миколаївщиною.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Захисники України вказали, що впродовж минулої доби в південних областях ЗСУ вдарили по ворожих ППО і знищили понад 170 окупантів.

В ОК «Південь» вказали, що під час вчорашнього масованого ракетного удару по Україні, в Миколаївську область летіли 14 ракет, а Одеську — три ракети і чотири дрони-камікадзе. Надвечір Кривий Ріг атакували два дрони-камікадзе Shahed-136. Сили протиповітряної оборони їх знищили. Водночас чотири Shahed-136 спрямовані на критичну інфраструктуру Черкащини протиповітряна оборона знищила в Черкаському районі, неподалік Канева.

У відповідь українська авіація завдала чотири удари по ворогу. Поблизу Дудчан і Червоного на Бериславщині наша ППО збила два безпілотники «Орлан-10» та російський штурмовик Су-25. Підрозділи ракетних військ ліквідували 174 загарбники, дві гаубиці «Мста-Б», 12 одиниць авто-бронетехніки, два танки, два міномети, два склади боєкомплектів.