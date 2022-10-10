Зеленский обсудил с Байденом предоставление Украине ПВО

https://racurs.ua/n175641-zelenskiy-obsudil-s-baydenom-predostavlenie-ukraine-pvo.html

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Увечері 10 жовтня відбулася розмова президентів США та України Джо Байдена і Володимира Зеленського. Головною темою обговорення була протиповітряна оборона.

Провів продуктивну розмову з президентом США. Головною темою обговорення була ППО. Нині це пріоритет номер один у нашій оборонній співпраці. Лідерство Америки дуже важливе для України у питанні жорсткої позиції G7 та підтримки нашої резолюції на Генасамблеї ООН, — йдеться у повідомленні Офісу президента.

У вечірньому зверненні до українців Зеленський відзначив, що 10 жовтня розмовляв з канцлером Німеччини, президентом Франції, еміром Катару, президентом Польщі, премʼєр-міністром Нідерландів, премʼєр-міністром Британії та генеральним секретарем ООН і провів зустріч з Послом США.

У вівторок запланована розмова з премʼєр-міністром Італії.

Раніше Джо Байден прокоментував ракетну атаку рф на українські міста. Він сказав, що США та союзники будуть продовжувати працювати над притягненням рф до відповідальності за воєнні злочини.

Ці атаки лише посилюють наші зобов’язання підтримувати народ України стільки, скільки знадобиться. Разом із нашими союзниками й партнерами ми продовжимо накладати на росію витрати, притягувати путіна й рф до відповідальності за їхні звірства та воєнні злочини, а також надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та свободи, — розповів президент США.

11 жовтня має відбутися екстрене засідання лідерів «Групи семи» (G7) за участі Зеленського.