Генассамблея ООН собралась принять резолюцию об осуждении российской аннексии четырех регионов Украины

https://racurs.ua/n175640-genassambleya-oon-sobralas-prinyat-rezoluciu-ob-osujdenii-rossiyskoy-anneksii-chetyreh-regionov.html

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Члени Генасамблеї ООН 10 жовтня зібралася, щоб проголосувати за резолюцію щодо спроби анексії росією чотирьох областей України.

У документі йдеться, що країни засуджують фіктивні референдуми у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях та визнають їх незаконними та примусовими.

Відбудуться дебати та відкрите голосування.

Нагадаємо, що президент росії володимир путін 5 жовтня підписав федеральні закони, які ратифікують «договори про прийняття до російської федерації» нікчемних та фейкових днр і лнр, а також тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.