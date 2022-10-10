Генасамблея ООН зібралася ухвалити резолюцію про засудження російської анексії чотирьох регіонів України

https://racurs.ua/ua/n175640-genasambleya-oon-zibralasya-uhvalyty-rezoluciu-pro-zasudjennya-rosiyskoyi-aneksiyi-chotyroh.html

Ракурс

Члени Генасамблеї ООН 10 жовтня зібралася, щоб проголосувати за резолюцію щодо спроби анексії росією чотирьох областей України.

У документі йдеться, що країни засуджують фіктивні референдуми у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях та визнають їх незаконними та примусовими.

Відбудуться дебати та відкрите голосування.

Нагадаємо, що президент росії володимир путін 5 жовтня підписав федеральні закони, які ратифікують «договори про прийняття до російської федерації» нікчемних та фейкових днр і лнр, а також тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.