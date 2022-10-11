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Воздушные силы Украины — Атака из Каспия продолжается, сбиты четыре крылатых ракеты

Воздушные силы Украины — Атака из Каспия продолжается, сбиты четыре крылатых ракеты

11 окт 2022, 11:15
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Повітряні сили Збройних сил України повідомили про ситуацію з ракетними обстрілами території України, які здійснює країна-терорист росія 11 жовтня. Від ранку сили ППО збили чотири російські крилаті ракети. У Повітряних силах ЗСУ закликають українців залишатися в укриттях, адже повітряна тривога триває.





Атака з Каспію триває. Ворог продовжує атакувати Україну високоточною зброєю.

Близько 7 ранку 11 жовтня з району Каспійського моря працює стратегічна авіація окупантів — ракетоносці Ту-95 та Ту-160. По території України було випущено ракети типу Х-101/Х-555. Зафіксовано повторні пуски! Бойова робота по ракетах триває! Залишайтеся в укритті! — наголосили захисники України.

Там також додали, що близько 9.00 чотири ракети вдалося знищити силами та засобами повітряного командування «Південь». До бойової роботи по крилатих ракетах задіяно авіацію, зенітні ракетні війська, а також мобільні вогневі групи Повітряних сил ЗСУ.

Источник: Ракурс


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