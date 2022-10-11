Байден пообещал передовые системы ПВО для ВСУ

https://racurs.ua/n175644-bayden-poobeschal-peredovye-sistemy-pvo-dlya-vsu.html

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Президент США Джо Байден у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським пообіцяв надати Україні передові системи ППО.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Під час розмови американський лідер засудив ракетні удари, яких 10 жовтня завдала росія по Україні, зокрема й по Києву, та висловив співчуття рідним і близьким загиблих і поранених внаслідок цих безглуздих атак.

Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для її захисту, включаючи передові системи протиповітряної оборони — йдеться у заяві.

Президент США також наголосив на своїй постійній взаємодії з союзниками та партнерами з метою продовження накладання санкцій на росію, притягнення рф до відповідальності за її воєнні злочини та звірства, а також надання Україні безпекової, економічної та гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, Україна змінила перелік пріоритетної зброї для отримання в Сполучених Штатів із наближенням зими: тепер перші місця там посідають системи протиповітряної оборони, оскільки росія, ймовірно, активізує ракетні удари по інфраструктурі. Вашингтон сприв передачі Києву систем С-300 від Словаччини, а також оголосив про передачу протиповітряних радарів і двох власних комплексів ППО NASAMS.