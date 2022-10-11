В Кабмине поблагодарили украинцев за экономию электроэнергии после ракетных ударов

Украинцы откликнулись на призыв властей экономить электроэнергию, фото: Герман Галущенко

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Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував українцям, які масово відгукнулися на прохання влади допомогти знизити навантаження на енергосистему і зменшити побутове споживання електроенергії ввечері 10 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні, 11 жовтня, на сторінці Галущенка в соціальній мережі Фейсбук.

Міністр зазначає, що лише Рівненська та Київська області з містом Києвом ввечері 11 жовтня добровільно зменшили споживання на близько 10−11%.

Дякую всім за свідоме скорочення побутового енергоспоживання вчора ввечері. Ваша підтримка дійсно допомогла! — наголошує Галущенко. — Якщо сьогодні ввечері ми всі зможемо повторити такий свідомий підхід до розумного енергоспоживання, графіки аварійних відключень по країні можуть бути суттєво скорочені.

Галущенко додає, що завданий рашистами удар по українській енергосистемі став другим за осінь — перша спроба відбулася 11 вересня. Тоді енергопостачання було відновлене за 4,5 години.