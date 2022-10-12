В Польше продырявили нефтепровод "Дружба", по которому россия поставляет нефть Европе

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На одній із двох гілок західної ділянки нафтопроводу «Дружба» виявили витік. Про це 12 жовтня повідомив польський оператор Pern.

Згідно з повідомленням компанії, системи автоматизації оператора виявили витік пізно ввечері 11 жовтня на ділянці трубопроводу приблизно за 70 км від Плоцька.

Це гілка, через яку нафта надходить до Німеччини. Наразі причини події невідомі, пошкоджена ділянка трубопроводу відключена, друга нитка працює без змін, — заявили в Pern.

До місця витоку виїхали фахівці компанії та пожежна служба Польщі, щоб оцінити ситуацію та забезпечити безпеку території.

Інші елементи інфраструктури оператора, у тому числі дільниця, якою до Німеччини через Польщу перевозиться нафта, що постачається танкерами, працюють у штатному режимі.

Нафтопровід «Дружба» проходить від російської Самари до території білорусі, де поділяється на дві гілки. Північна йде через Польщу, Німеччину, Латвію та Литву. По південній нафті через Україну надходить до Чехії, Словаччини та Угорщини.

Наприкінці травня країни Євросоюзу погодили часткову заборону на постачання російської нафти. Ембарго поширюється на постачання нафти морем і набуде чинності в грудні 2022 року. При цьому Німеччина та Польща також вирішили припинити закуповувати нафту трубопроводом «Дружба». На початку вересня країни «Групи семи» оголосили, що у грудні запровадять стелю цін на російську нафту.

Наприкінці вересня стався витік на трьох нитках газогонів «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2» у Балтійському морі. Поліція Швеції дійшла висновку, що на трубопроводах сталися вибухи. Чи вдасться відновити газопроводи, поки що невідомо.

Влада Євросоюзу заявила, що «Північний потік» був пошкоджений навмисно. Президент рф путін звинуватив у вибухах «англосаксів».