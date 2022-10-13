Вероятное место падения самолета, фото: «Типовая Полтавщина»

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На Полтавщині на території Шишацької громади за два дні — 11 та 12 жовтня — впали два українські літаки.

Про це під час відеоконференції заявив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, повідомляє видання «Полтавщина».

Зазначається, що 12 жовтня мешканці Шишацької громади бачили падіння літака, з якого на парашутах вистрибнули два пілоти. Згодом Лунін підтвердив, що це був український літак.

Втрату одного літака Су-24М також підтвердили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі виданню «Українська правда» розповів, що цей бомбардувальник підтримував наступальні дії на східному напрямку, де завдавав ударів по ворогу.

Після виконання бойового завдання літак був уражений ракетою. Його екіпаж намагався повернутися на аеродром базування, проте не долетів і зазнав катастрофи на території Полтавської області.

Пілоти цього двомісного літака катапультувалися, проте один із них не вижив.

Нагадаємо, раніше в Командуванні Повітряних сил повідомляли, що на Вінниччині ввечері 12 жовтня зазнав аварії український винищувач, пілот якого катапультувався.

Джерело: «Полтавщина», «Українська правда»