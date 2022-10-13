Воронку от «воздушной цели» после работы ПВО показали на Ровенщине

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Наслідки ракетної атаки росіян по західних областях України та роботи сил ППО показали на Рівненщині.

Доліталася… Під час крайньої тривоги на півдні Рівненської області було знищено повітряну ворожу ціль. Дякуємо силам ППО! — написав у Телеграм очільник обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Раніше Повітряне командування «Захід» Повітряних сил ЗСУ повідомило, що чотири крилаті ракети армії росії, які 13 жовтня атакували західні області, вдалося знищити.

Ракетна атака сьогодні тривала більше години, починаючи з 15.30. Російські окупаційні війська атакували об'єкти критичної інфраструктури з акваторії Чорного моря крилатими ракетами типу «'Калібр"'.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги повідомлялося про успішну роботу українських сил ППО у низці областей. Згодом очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький підтвердив влучання в один з військових об'єктів у Золочівському районі Львівщини. Знищене військове майно, жертв немає.