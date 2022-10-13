Россияне заминировали почти все места массовых захоронений в Украине - МВД

https://racurs.ua/n175733-rossiyane-zaminirovali-pochti-vse-mesta-massovyh-zahoroneniy-v-ukraine-mvd.html

Ракурс

Геноцид українців здійснюють воєнні злочинців росії на тимчасово окупованих територіях. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів, що російські війська замінували майже всі місця масових поховань наших громадян.

Щоб підійти до братської могили біля будь-якого міста, на жаль, нам доводиться викликати саперів. Біля кожного, фактично, звільненого населеного пункту, в нас знаходяться місця поховань людей, які зазнавали тортур, — заявив міністр в ефірі телемарафону.

Він додав, що станом на 13 жовтня поліцейські відновили правопорядок у 339 звільнених пунктах Донецької, Харківської і Херсонської областей.

На деокупованих територіях знаходять десятки катівень. Лише на території Харківщини виявили 22 катівні та 530 тіл цивільних.

Нагадаємо, що сьогодні Офіс генпрокурора повідомив про нові факти злочинів російських військових на Харківщині. У місті Куп’янськ-Вузловий виявили тіла ще трьох вбитих мирних мешканців. Одного з них окупанти застрелили у голову, оскільки він повідомляв ЗСУ про місця дислокації ворожих військ. Загиблого поховав його товариш. А на узбіччі дороги правоохоронці виявили тіла чоловіка і жінки, які загинули від ворожого мінометного обстрілу.