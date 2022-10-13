Каким будет ответ НАТО на ядерный удар рф по Украине, назвал Столтенберг

https://racurs.ua/n175740-kakim-budet-otvet-nato-na-yadernyy-udar-rf-po-ukraine-nazval-stoltenberg.html

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Якою буде відповідь НАТО на можливий ядерний удар росії по Україні, озвучив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

Про це він сказав на брифінгу після зустрічі міністрів оборони НАТО на запитання Reuters.

Якщо росія застосує проти України будь-яку ядерну зброю, — це буде мати серйозні наслідки. росія про це знає. Деякі союзники НАТО у різні способи донесли це до рф. Ми не розкриватимемо, як саме ми відреагуємо. Але, звісно, це фундаментально змінить характер конфлікту. Це означатиме перетин дуже важливої «червоної лінії». Навіть застосування малопотужної ядерної зброї — це дуже серйозний крок, який фундаментально змінить характер війни в Україні, і, звісно, матиме наслідки. І росія знає, що наслідки будуть, — заявив Столтенберг на брифінгу після зустрічі міністрів оборони НАТО на запитання Reuters.

Нагадаємо, 12 жовтня агентство Reuters поширило анонімний коментар високопосадовця НАТО про те, що ядерний удар рф змінить хід повномасштабної війни проти України та, найбільш ймовірно, викличе «фізичну відповідь» союзників Києва і — потенційно — військово-політичного блоку.

Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що відповідь Заходу на потенційний ядерний удар по Україні не буде ядерною, але вона знищить російську армію.