Под утро 14 октября россияне атаковали Запорожье тремя ракетами и всю ночь били по Днепропетровщине

https://racurs.ua/n175747-pod-utro-14-oktyabrya-rossiyane-atakovali-zaporoje-tremya-raketami-i-vsu-noch-bili.html

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Під ранок 14 жовтня росіяни атакували Запоріжжя. Трьома ракетами С-300 вони поцілили в об'єкти інфраструктури. На місці влучань виникли пожежі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

росія всю ніч обстрілювала Дніпропетровську область. Над Дніпровським і Нікопольським районами зафіксували чотири дрони-камікадзе. Повітряне командування «Схід» повідомило, що після опівночі їх знищили.

У Синельниківському районі ворог обстріляв Межівську громаду. Поранений 51-річний чоловік. Він у лікарні. Понівечені промислове підприємство та оселі людей.

Нікопольський район обстрілювали з «Градів», важкої артилерії і дронів. За попередніми даними, люди не постраждали.

У Мирівській, Червоногригорівській та Першотравенській громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінія електропередач.

Українська армія протягом минулої доби на півдні знищила три командні пункти російської 35 армії. Також вона завдала удару по чотирьох позиціях російської ППО. Про це пише Оперативне командування «Південь».