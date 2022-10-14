Россияне установили дедлайн завершения ремонта Крымского моста

https://racurs.ua/n175755-rossiyane-ustanovili-dedlayn-zaversheniya-remonta-krymskogo-mosta.html

Ракурс

Окупанти рф поки не змогли відновити повноцінний рух Кримським мостом. Ремонт переправи триває — російські нацисти поки що не змогли встановити підірвані прольоти та відновити повноцінний трафік споруди.

Як виявилося, ремонт може тривати довго — 14 жовтня пропагандистське «РИА Новости» опублікувало документ, підписаний керівником уряду рф мішустіним. Відповідно до нього відновлювати Кримський міст доручено компанії «Нижньоангарськтрансбуд», роботи мають бути завершені не пізніше 1 липня.

13 жовтня у мережі з’явилися супутникові знімки від MAXAR, на яких видно, що через протоку почав ходити пором, який використовується, зокрема, для перевезень військових вантажів.

Вантажні поїзди, фури та пасажирські автобуси мостом не ходять. По обидва боки зібралися величезні черги. Очевидці говорять про тисячі автомобілів, що простоюють.

Також повідомляють, що великовантажні фури скупчуються на аеродромі поблизу Керчі, де проводять їх детальний огляд.

У мережі оприлюднили відео з затору перед переправою. Повідомляють, посилаючись на слова призначеного росією «голови Криму» Аксьонова, що очікування на поромній переправі в Криму займає близько 3−4 днів. А в черзі наразі зафіксовано близько 900 вантажівок.

According to Russian-appointed head of Crimea, waiting at the ferry crossing in Crimea takes about 3−4 days. And there are about 900 trucks in line at the moment.#Ukraine#Crimeapic.twitter.com/IX1EeiIF8p — Special Kherson Cat ��� (@bayraktar_1love) October 12, 2022

Декілька російських військових вантажівок, які переправляються на поромі через Керченську протоку, також можна роздивитись на останніх супутникових знімках. OSINT-аналітики зазначають, що саме цей пором раніше використовувався для перевезення вантажів між російським Єйськом та окупованим Маріуполем.

Нагадаємо, вибух у суботу частково зруйнував стратегічний ключовий міст, побудований спеціально за наказом путіна, який з'єднує Крим з росією. Україна не взяла на себе відповідальність за атаку.

Російське інформагентство «РИА «Новости» повідомило про те, що організатором вибуху начебто було ГУР МОУ та його керівник Кирило Буданов. Українські військово-політичні оглядачі вважають, що до підриву Кримського мосту можуть бути причетні спецслужби самої рф, які ведуть складну внутрішню боротьбу за прихильність кремля.