Россияне установили дедлайн завершения ремонта Крымского моста

Окупанти рф поки не змогли відновити повноцінний рух Кримським мостом. Ремонт переправи триває — російські нацисти поки що не змогли встановити підірвані прольоти та відновити повноцінний трафік споруди.

Як виявилося, ремонт може тривати довго — 14 жовтня пропагандистське «РИА Новости» опублікувало документ, підписаний керівником уряду рф мішустіним. Відповідно до нього відновлювати Кримський міст доручено компанії «Нижньоангарськтрансбуд», роботи мають бути завершені не пізніше 1 липня.

13 жовтня у мережі з’явилися супутникові знімки від MAXAR, на яких видно, що через протоку почав ходити пором, який використовується, зокрема, для перевезень військових вантажів.

Вантажні поїзди, фури та пасажирські автобуси мостом не ходять. По обидва боки зібралися величезні черги. Очевидці говорять про тисячі автомобілів, що простоюють.

Також повідомляють, що великовантажні фури скупчуються на аеродромі поблизу Керчі, де проводять їх детальний огляд.

У мережі оприлюднили відео з затору перед переправою. Повідомляють, посилаючись на слова призначеного росією «голови Криму» Аксьонова, що очікування на поромній переправі в Криму займає близько 3−4 днів. А в черзі наразі зафіксовано близько 900 вантажівок.

According to Russian-appointed head of Crimea, waiting at the ferry crossing in Crimea takes about 3−4 days. And there are about 900 trucks in line at the moment.#Ukraine#Crimeapic.twitter.com/IX1EeiIF8p