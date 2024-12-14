Россияне начали бросать на штурмы "северокорейское мясо"

https://racurs.ua/n202166-rossiyane-nachali-brosat-na-shturmy-severokoreyskoe-myaso.html

Ракурс

Війська росії почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї.

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Їх включають у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області, повідомив у щоденному зверненні до українців президент Володимир Зеленський.

Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні, — повідомив президент Зеленський.

Зеленський вважає, що Москва втягнула у війну ще одну державу.

Раніше 14 грудня портал «Мілітарний» повідомив із посиланням на низку українських військових, що північнокорейські військові беруть участь у боях на Курщині.

У росії повідомлення про залучення військових КНДР офіційно нині не коментували.