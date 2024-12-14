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Россияне начали бросать на штурмы "северокорейское мясо"
Россияне начали бросать на штурмы «северокорейское мясо»https://racurs.ua/n202166-rossiyane-nachali-brosat-na-shturmy-severokoreyskoe-myaso.htmlРакурс
Війська росії почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї.
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Їх включають у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області, повідомив у щоденному зверненні до українців президент Володимир Зеленський.
Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні, — повідомив президент Зеленський.
Зеленський вважає, що Москва втягнула у війну ще одну державу.
Раніше 14 грудня портал «Мілітарний» повідомив із посиланням на низку українських військових, що північнокорейські військові беруть участь у боях на Курщині.
У росії повідомлення про залучення військових КНДР офіційно нині не коментували.
У ГУР 13 грудня повідомили, що північнокорейських солдатів готують до ведення штурмових дій на Курщині. Підрозділи армії КНДР привели у стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок. Частину особового складу приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які нагадують автомобілі доставки води.
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