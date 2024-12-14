Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Россияне начали бросать на штурмы "северокорейское мясо"

Россияне начали бросать на штурмы «северокорейское мясо»

14 дек 2024, 16:42
999

Війська росії почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї.


.

Їх включають у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області, повідомив у щоденному зверненні до українців президент Володимир Зеленський.

Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні, — повідомив президент Зеленський.

Зеленський вважає, що Москва втягнула у війну ще одну державу.

Раніше 14 грудня портал «Мілітарний» повідомив із посиланням на низку українських військових, що північнокорейські військові беруть участь у боях на Курщині.

У росії повідомлення про залучення військових КНДР офіційно нині не коментували.

У ГУР 13 грудня повідомили, що північнокорейських солдатів готують до ведення штурмових дій на Курщині. Підрозділи армії КНДР привели у стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок. Частину особового складу приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які нагадують автомобілі доставки води.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров