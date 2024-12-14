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Ракурс
Росіяни почали кидати на штурми "північнокорейське м'ясо"

Росіяни почали кидати на штурми «північнокорейське м’ясо»

14 гру 2024, 16:42
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Війська росії почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї.


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Їх включають у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області, повідомив у щоденному зверненні до українців президент Володимир Зеленський.

Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні, — повідомив президент Зеленський.

Зеленський вважає, що Москва втягнула у війну ще одну державу.

Раніше 14 грудня портал «Мілітарний» повідомив із посиланням на низку українських військових, що північнокорейські військові беруть участь у боях на Курщині.

У росії повідомлення про залучення військових КНДР офіційно нині не коментували.

У ГУР 13 грудня повідомили, що північнокорейських солдатів готують до ведення штурмових дій на Курщині. Підрозділи армії КНДР привели у стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок. Частину особового складу приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які нагадують автомобілі доставки води.

Джерело: Ракурс


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