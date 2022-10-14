Ядерные учения НАТО пройдут в Европе. Фото:

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Ядерні навчання НАТО розпочнуться в Європі на початку тижня.

Щорічні ядерні навчання Північноатлантичного альянсу «Стійкий полудень» стартують в Європі вже в понеділок, 17 жовтня. Вони триватимуть 13 днів — до 30 жовтня. Під час маневрів планується задіяти до 60 літаків. Серед них — американські бомбардувальники B-52, винищувачі четвертого та п’ятого поколінь, а також літаки-розвідники та літаки-заправники. Про це повідомила прес-служба НАТО.

У планах навчань — проліт літаків Альянсу над Бельгією, Північним морем та Великою Британією. Зазначається, що старт навчань не пов’язаний з останніми провокаційними діями росії.

Прес-секретар НАТО Оани Лунгеску заявила, що такі навчання допомагають гарантувати, «що сили ядерного стримування Альянсу залишаються надійними, безпечними та ефективними».

Нагадаємо, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг попереджав, якщо росія застосує проти України будь-яку ядерну зброю, — це буде мати серйозні наслідки.

Також ЗМІ із посиланнями на високопосадовців Північноатлантичного альянсу писали про те, що ядерний удар рф змінить хід повномасштабної війни проти України й викличе «фізичну відповідь» союзників Києва і — потенційно — військово-політичного блоку.